Южно-Сахалинск, , 07:31 — REGNUM Городской суд сахалинской Охи отстранил от должности мэра Сергея Гусева. Основанием послужило установление факта сокрытия Гусевым доходов, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе решения суда.

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В суд с иском о досрочном прекращении полномочий Гусева обратился губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, который в своём заявлении утверждал, что мэр Охи скрыл доходы за 2017−2018 годы, а также, что он не справляется со своими обязанностями.

Гусева к тому же незадолго до этого задержали за браконьерство. Суд признал, что он не убивал запрещенных к отстрелу самок уток, однако установил факт «перестрела» селезней — добычу сверх лицензии. В итоге уголовное дело в отношении Гусева возбуждено не было, но оружие у него изъяли и охотиться запретили.

В ответ на иск губернатора Гусев заявил, что «будет драться за кресло мэра до последнего патрона».

Сегодня суд установил, что Гусев доходы действительно скрывал — порядка 1 млн рублей, и лишил его полномочий.

Хватит ли у скандального мэра «патронов» на продолжение борьбы — пока не ясно.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Охи Сергей Гусев дважды задерживался за браконьерский промысел пернатых.