Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп называл «крутой» идею вторжения в Венесуэлу, пишет 17 июня газета Washington Post со ссылкой на книгу «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», которую планирует издать бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Из публикации следует, что Трамп знал о готовящемся вторжении в Венесуэлу, поскольку заявлял, что «вторжение в Венесуэлу было бы крутой идеей». Сам Трамп ранее отвергал подобные предположения, заявляя, что «если бы он хотел войти в Венесуэлу, он не стал бы делать из этого тайну».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая группа боевиков, в составе которой находились граждане США, вторглись в Венесуэлу со стороны Колумбии. После этого газета The Washington Post обнародовала документ, согласно которому проамериканская оппозиция Венесуэлы заключила контракт с американской частной-военной компанией на свержение законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.

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