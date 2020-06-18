Амстердам, , 06:38 — REGNUM Нижняя палата нидерландского парламента высказалась за скорое проведение независимого расследования действий правительства по борьбе с коронавирусом. Соответствующее предложение было внесено на рассмотрение палаты фракциями Партии труда и Социалистической партии.

За предложение проголосовали все 141 присутствующих на заседании депутатов из 150. Депутаты настаивают на том, чтобы итоги расследования были обнародованы не позднее 1 сентября, дабы правительство смогло извлечь уроки до возможной новой вспышки коронавируса.

Правительство выразило своё несогласие с предложением депутатов. По словам министра здравоохранения Уго де Йонге, правительство готово извлечь уроки, однако для этого ему не требуется независимое расследование.