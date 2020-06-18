Женева, Швейцария, 18 июня 2020, 06:10 — REGNUM Китай поддерживает Африканскую группу в инициированном ею ранее обсуждении в Совете ООН по правам человека проблемы расизма, в то время как Китая выступает против расизма и любых форм расовой дискриминации, заявил статусный китайский дипломат, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.
Постоянный представитель Китая при женевском отделении ООН Чэнь Сюй сделал соответствующие заявления во время недавних обсуждений расовых проблем и вопросов дискриминации, которые проводились в ООН по запросу Буркина-Фасо от лица Африканской группы.
Он также заявил, что случай с Флойдом не является единичным и коренится на глубокой засевшем расизме и полицейской жестокости в Соединенных Штатах.