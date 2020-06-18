Женева, Швейцария, , 06:10 — REGNUM Китай поддерживает Африканскую группу в инициированном ею ранее обсуждении в Совете ООН по правам человека проблемы расизма, в то время как Китая выступает против расизма и любых форм расовой дискриминации, заявил статусный китайский дипломат, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Постоянный представитель Китая при женевском отделении ООН Чэнь Сюй сделал соответствующие заявления во время недавних обсуждений расовых проблем и вопросов дискриминации, которые проводились в ООН по запросу Буркина-Фасо от лица Африканской группы.

«Мы глубоко шокированы и опечалены смертью Джорджа Флойда и выражаем наши искренние соболезнования скорбящей семье. Жизнь превыше всего. Жизни черных важны», — заявил Чэнь.

Он также заявил, что случай с Флойдом не является единичным и коренится на глубокой засевшем расизме и полицейской жестокости в Соединенных Штатах.

«Мы призываем США внять призыву международного сообщества и на полном серьезе начать чтить права и человека; искоренять расизм, расовую дискриминацию и прочие нарушения прав человека, а также защищать законные права этнических меньшинств, прекратить использовать права человека как инструмент и отказаться от двойных стандартов», — заявил Чэнь.