Новосибирск, , 05:52 — REGNUM Министерство здравоохранения Новосибирской области решило изменить маршрутизацию пациентов Болотнинского района с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в министерстве.

Напомним, ранее и. о. главы Болотнинского района Елена Иванова в экстренном видеообращении заявила, что «в районе, действительно, складывается очень тяжёлая обстановка» в связи с тем, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом растёт.

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В региональном минздраве уточнили, что тех, у кого лёгкая и средняя степень тяжести течения заболевания, госпитализируют в Болотнинскую центральную районную больницу. В инфекционные стационары Новосибирска переводят только пациентов в тяжёлом состоянии.

«Согласно оперативной информации управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Болотнинский район не входит в число лидеров по распространению коронавирусной инфекции, ситуация в районе, как и в целом в регионе, находится под полным контролем министерства здравоохранения Новосибирской области, — говорится в официальном комментарии регионального минздрава. — В связи с заявлением и.о. Болотнинского района о чрезвычайной ситуации 17 июня в районную больницу направлена комиссия министерства здравоохранения Новосибирской области».