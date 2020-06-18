Челябинск, , 05:48 — REGNUM В Челябинске депутат гордумы Эльнара Габайдулина показала самый низкий среди своих коллег доход за 2019 год. Она заработала 2063,78 рубля, говорится в материалах городского представительного органа.

Какого-либо имущества в её собственности не указано. Супруг женщины оказался удачливее. За год он заработал более 900 тыс. рублей, имеет участок земли, жилой дом, мотоцикл и грузовик. И даже двое несовершеннолетних детей имеют доли в одной из квартир, а один из них даже получил доход — 31 575,98.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты думы Челябинска раскрыли свои доходы за 2019 год.