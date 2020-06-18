Челябинск, , 05:34 — REGNUM Депутаты Челябинской гордумы раскрыли свои доходы за 2019 год. Самым богатым оказался Виталий Рыльских, который возглавляет торгово-промышленную группу.

Его доход превысил 221,1 млн рублей. В его собственности значится пять участков земли, три жилых дома, четыре нежилых здания и квартира. Доли он имеет в одном участке земли, двух квартирах и пяти нежилых зданиях. Также у него есть автомашина, снегоход, мотолодка и четыре прицепа.

Финансовый директор СК «Легион» Иван Клушин показал доход в размере более 145,4 млн рублей. У него в собственности 20 участков земли, 17 нежилых помещений, жилой дом, две квартиры, четыре сооружения и гараж. Также есть три грузовика и шесть легковых автомобилей. У его супруги с доходом более 1,8 млн рублей значатся два жилых дома, квартира, нежилое помещение и автомобиль.

Илья Мительман заработал за год более 81 млн рублей. В его собственности значатся два участка земли, две квартиры, жилой дом, два объекта незавершённого строительства. Также он владеет частями жилого дома и забором. У его супруги в собственности находятся забор, квартира и машиноместо.