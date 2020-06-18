Тбилиси, , 05:33 — REGNUM Полицейские Грузии провели задержание еще одного фигуранта по делу об аресте гражданина РФ Васамбека Бокова, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Спецоперация проводилась на Московском проспекте в Тбилиси. После поимки подозреваемого на месте начали работу кинологи, обыскивающие один из близлежащих складов. Грузинские власти пока не дали официальных заявлений о случившемся.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии арестовали гражданина РФ Васамбека Бокова. Гендиректор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия заявил, что арестованный якобы планировал убийство журналиста Георгия Габунии.

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