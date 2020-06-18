Абу-Даби, , 05:12 — REGNUM Военные действия Ирана и Турции, обстреливающих курдские районы на иракской территории, осудили власти Объединенных Арабских Эмиратов и назвали это «нарушением суверенитета Ирака и норм международного права, 17 июня сообщается в заявлении, распространенном агентством WAM.

В документе подчеркивается, что эмиратские власти отвергает любые вмешательства во внутренние дела арабских стран. В ОАЭ потребовали от участников конфликтов воздержаться от действий, которые содержат опасность для стабильности и безопасности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня армия Турция начала спецоперацию «Коготь тигра» против Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке. 17 июня агентство Shafaq распространило информацию о том, что военные Ирана обстреляли деревню в Иракском Курдистане.

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