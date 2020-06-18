Тегеран, , 09:43 — REGNUM 17 июня посол Ирана в Тунисе и председатель Ассамблеи народных представителей Туниса подчеркнули важность укрепления отношений между парламентами двух стран и активизации работы комитета дружбы Ирана и Туниса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол Ирана Мохаммад-Реза Рауф-Шейбани и спикер парламента Туниса Рашид аль-Ганнуши встретились в присутствии заместителя спикера парламента Туниса Тарека Фатити и председателя Комитета по правам, свободам и внешним связям Самаха Даммака.

Рауф-Шейбани передал аль-Ганнуши послание спикера Меджлиса Ирана Мохаммеда-Бакера Калибафа. Иранский посол отметил, что парламент Ирана подтверждает необходимость расширения межпарламентских отношений и укрепления экономических, политических и культурных связей между двумя странами.

От имени правительства и народа Ирана он поздравил парламент Туниса с наступлением революции и вступлением на путь демократии, выразив надежду на то, что страна достигнет своей цели, а сам опыт строительства демократии будет успешным. Посол Ирана в Тунисе также выразил готовность Тегерана поддержать страну в её начинаниях.

Аль-Ганнуши подчеркнул важность расширения связей между торгово-экономическими учреждениями и парламентами двух стран. Он отметил, что Иран и Тунис имеют давние отношения и разделяют общие идеи по многим региональным и международным вопросам, включая палестинский.

Он выразил надежду, что Иран и Тунис создадут возможности для диалога с использованием принципов равенства, справедливости, свободы и демократии.