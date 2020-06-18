Тегеран, , 06:50 — REGNUM 17 июня официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в своем послании отреагировал на исключение Секретариатом ООН саудовской коалиции из списка нарушителей прав ребенка, заявив, что США и Саудовская Аравия издеваются над международными механизмами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Всего через несколько дней после нивелирования необоснованных обвинений в адрес #Ирана секретариат ООН дает свободный пропуск возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в #Йемене, несмотря на признание того, что коалиция убила сотни йеменских детей», — написал Мусави в своем Твиттере. «Саудовская Аравия (w/$$) и США (w/ bulling) издеваются над внутренними механизмами», — добавил он.

Генеральный секретарь ООН исключил саудовскую коалицию из чёрного списка в то время, когда международные институты признают, что большое число йеменских детей и молодёжи погибло в результате стихийных бедствий, включая взрывы студенческих автобусов, авиаудары по домам, школам и больницам.

По мнению иранских властей, подобные действия не являются беспрецедентными, так как в 2015 году генеральный секретарь ООН исключил Саудовскую Аравию из чёрного списка, сославшись на финансовую угрозу Саудовской Аравии для ООН.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, один йеменский ребенок умирает каждые 10 минут в результате войны, которая ведётся в стране саудовской коалицией.