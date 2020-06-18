Тегеран, , 09:21 — REGNUM 17 июня советник первого вице-президента Ирана Хасан Данайефар и министр высшего образования и научных исследований Сирии Басам Ибрагим подчеркнули важность укрепления сотрудничества в научной сфере. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным сирийских СМИ, обе стороны рассмотрели вопросы предоставления стипендий, проведения учебных и реабилитационных программ, обмена студентами и преподавателями, проведения научных конференций и создания совместного технопарка.

Басам Ибрагим упомянул о важности развития научных связях между Тегераном и Дамаском, а также сообщил о действующих программах научного, культурного и исследовательского сотрудничества между двумя странами. Он отметил, что иранские исследовательские центры добились значительного прогресса в области медицины, нанотехнологий и стволовых клеток.

Между тем Данайефар упомянул о развитии научно-исследовательских связей между иранскими и сирийскими университетами и призвал активизировать усилия для достижения больших результатов.

Иранская делегация также провела переговоры с министром торговли Сирии Талалем Аль-Барази касательно развития экономического сотрудничества и иранских инвестиционных проектов в Сирии. Стороны также подчеркнули важность создания эффективного механизма обмена товарами и обеспечения потребностей иранского и сирийского народов.