Токио, , 03:57 — REGNUM Прокуратура Японии планирует 18 июня выдать ордер на арест бывшего министра юстиции Кацуюки Каваи и его супруги Анри Каваи по обвинению в злоупотреблениях и предполагаемом подкупе избирателей во время выборов в парламент. Об этом со ссылкой на собственные источники в ведомстве сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, супруги в ходе избирательной кампании раздали в общей сложности порядка 25,5 млн иен ($238 тысяч) представителям местных администраций и законодательных собраний в своих избирательных округах в префектуре Хиросима.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года Кацуюки Каваи ушёл в отставку с поста министра юстиции после того, как в СМИ появилась информация о злоупотреблениях, допущенных Каваи и его супругой в ходе своих избирательных кампаний.

Утверждалось, что супруги, избранные в парламент от правящей Либерально-демократической партии Японии, допускали нецелевое расходование средств избирательного штаба, в том числе завышали выплаты вознаграждения некоторым сотрудникам.

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