Тегеран, , 06:42 — REGNUM 16 июня официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави раскритиковал двойные стандарты ООН в отношении защиты прав человека, заявив, что исключение коалиции Саудовской Аравии из черного списка нарушителей прав ребенка является «отвратительным шагом». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 июня.

Он сделал эти замечания в ответ на исключение саудовской коалиции генеральным секретариатом Организации Объединенных Наций из списка нарушителей прав ребенка.

Генеральный секретарь ООН исключил саудовскую коалицию из чёрного списка в то время, когда международные институты признают, что большое число йеменских детей и молодёжи погибло в результате стихийных бедствий, включая взрывы студенческих автобусов, авиаудары по домам, школам и больницам.

По мнению иранских властей, подобные действия не являются беспрецедентными, так как в 2015 году генеральный секретарь ООН исключил Саудовскую Аравию из чёрного списка, сославшись на финансовую угрозу Саудовской Аравии для ООН.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, один йеменский ребенок умирает каждые 10 минут в результате войны, которая ведётся в стране саудовской коалицией.