Тегеран, , 08:51 — REGNUM 16 июня председатель хорватской Торговой палаты Лука Бурилович подтвердил заинтересованность своей страны в углублении всесторонних связей с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 июня.

На встрече с послом Ирана в Загребе Парвизом Эсмаэли он отметил, что Хорватия выступает за поддержание экономических стандартов. «В то же время нельзя останавливать поступление инвестиций в инфраструктуру, что является явно важным шагом для Ирана перед лицом санкций», — подчеркнул представитель Торговой палаты Хорватии.

Эсмаэли, в свою очередь, заявил, что Иран и Хорватия обладают большими возможностями для торгового сотрудничества в интересах обеих стран. «Наше самое большое достижение — это взаимное уважение и дружба между народами Ирана и Хорватии», — сказал он.

Посол призвал к поддержанию и расширению отношений между Торговыми палатами Ирана и Хорватии, заявив, что в дополнение к национальному потенциалу обе страны также имеют особое региональное расположение, располагая доступом к другим рынкам.

Говоря об огромном объеме торговых обменов и удовлетворительном понимании бизнесменами двух стран друг друга, Эсмаэли отметил, что Иран и Хорватия могут начать новый виток экономического сотрудничества.