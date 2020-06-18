Тегеран, , 08:51 — REGNUM 16 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании подчеркнул решимость Ирана и России бороться с односторонними нелегальными подходами к разрешению глобальных кризисов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 июня.

«Иран и Россия полны решимости бороться с односторонними нелегальными подходами к разрешению глобальных кризисов», — написал Зариф в своем Твиттере. Он отметил: «В Совместном заявлении с министром иностранных дел Лавровым в Москве мы подтвердили приверженность международному праву, подчеркнув, что США и их закадычные друзья подрывают фундамент международных отношений в МАГАТЭ и Совете Безопасности».

Ранее Зариф сообщил, что Иран не позволит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) стать инструментом прекращения действия иранской ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). «Иран всегда вел себя с полной прозрачностью в отношениях с МАГАТЭ», — сказал он, утверждая, что 15 докладов МАГАТЭ указывают на то, что Иран всегда был привержен положениям ядерной сделки.