Вашингтон, , 03:58 — REGNUM В США министерства, входящие в группу Team Telecom, рекомендовали Федеральной комиссии по связи (ФКС) отказать китайской государственной компании Pacific Light Data Company в прокладке интернет-кабеля Pacific Light Cable Network от Гонконга до Лос-Анджелеса по дну Тихого океана. Об этом говорится в распространенном 17 июня заявлении Министерства юстиции США.

В группу Team Telecom также входят министерство внутренней безопасности (МВБ) и министерство обороны, которые опасаются, что проложенный до побережья США кабель поможет разведслужбам Китая получать конфиденциальные данные.

В заявлении приводятся слова исполняющего обязанности главы МВБ Чеда Вулфа, утверждающего, что «прокладка подводных кабелей через Гонконг предоставит Китайской Народной Республике стратегическую возможность для сбора личной информации наших граждан и конфиденциальных коммерческих данных».

Вместе с тем, группа рекомендовала ФКС, принимающей окончательное решение, разрешить прокладку кабеля Pacific Light Cable Network в США через Тайвань и Филиппины, в которых части проекта контролируются компаниями Facebook и Google.

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