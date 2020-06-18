Вашингтон, , 02:31 — REGNUM В Белом доме снова возобновилось обсуждение вопроса о переименовании военных баз в США, названных в честь военных деятелей Конфедеративный Штатов Америки (КША), передает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники в Белом доме.

Источники утверждают, что в настоящее время президент США Дональд Трамп уже не относится столь категорично к этой идее и знает о ведущихся обсуждениях. При этом в Белом доме подчеркнули, что базы будут так или иначе переименованы, вне зависимости от позиции американского лидера. Это произойдет потому, что инициативу поддержал Конгресс США, в том числе и представители Республиканкой партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен переименовывать военные базы, названные в честь конфедератов. По его мнению, названия военных баз уже вписали свое имя в историю Соединенных Штатов и являются историческим наследием страны.