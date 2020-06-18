Осло, , 06:41 — REGNUM Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций назначила четырех новых членов Совета Безопасности, одним из которых станет Норвегия. В соответствии с принципом ротации непостоянных членов Совета в него также войдут представители Ирландии, Мексики и Индии. Об этом 17 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«В течение нескольких лет мы будем работать во имя мира и примирения, чтобы строить мосты и искать решения для сложных конфликтов, которые в конечном итоге окажутся на столе Совета Безопасности. Международное право и права человека составят основу нашей работы», — заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

В Норвегии особо подчеркнули, что страна является одной из немногих, которая отвечает показателю ООН тратить 0,7% своего ВВП для оказания международной помощи. Напомним, что последний раз Норвегия занимала место в Совете Безопасности в 2001—2002 гг. Свои слова поддержки в адрес Норвегии направила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Мои самые теплые поздравления Норвегии по случаю занятия ею места непостоянного члена в Совете Безопасности на период 2021—2022 гг. После масштабной кампании, направленной на выполнение глобальных обязательств, мы с нетерпением ожидаем сильного голоса Северных стран в Совете», — написала Анн Линде у себя в Твиттере.