Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выступал против предоставления военной помощи Украине. Об этом говорится в готовящейся к публикации книге экс-советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir), фрагменты которой привела газета The Washington Post.

Дональд Трамп и Джон Болтон U.S. Department of State

В частности, в книге утверждается, что 22 мая 2019 года Трамп в ходе встречи с советниками в Белом доме заявил: «Украина пыталась меня уничтожить». Якобы американский лидер имел в виду действия украинских властей в ходе выборов в США в 2016 года. Также Трамп якобы выступал против приезда в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня власти США подали судебный иск против Джона Болтона из-за его намерений опубликовать свои мемуары. По мнению американских властей, в книге Болтон может раскрыть ту информацию, которая несет угрозу национальную безопасности Соединенных Штатов.

