Бразилиа, , 01:46 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось до 955 377, из них 32 188 — выявлены за последние сутки, 17 июня сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в стране от осложнений при COVID-19 скончалось 1269 человек. Всего с начала пандемии в Бразилии выявлено 46 510 летальных исходов среди пациентов с данным заболеванием.

В настоящий момент показатель смертности от COVID-19 смертность составляет 4,9%. Еще 463 474 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 8 млн.

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