Нью-Йорк, США, , 01:34 — REGNUM Председателем юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН станет представитель Турции Волкан Бозкыр, 17 июня сообщается на сайте организации.

В пользу турецкого дипломата проголосовали 178 стран, а еще 11 — воздержались. Кроме того, три бюллетеня аннулированы как недействительные. Ранее Бозкыр занимал должность главы комиссии по международным делам парламента Турции. В качестве председателя Генассамблеи он должен начать работу 16 сентября 2020 года и будет находиться на этом посту один год.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в ООН избраны четыре непостоянных члена Совбеза организации — Индия, Мексика, Ирландия и Норвегия.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН выбрали четыре непостоянных члена Совета Безопасности организации