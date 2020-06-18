Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обращался к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой помочь выиграть выборы в 2020 году, пишет 17 июня газета The Washington Post со ссылкой на книгу «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», которую планирует издать бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, свою просьбу американский лидер передал во время двусторонней встречи на саммите G20 в Японии в июне 2019 года.

«Он (Трамп — ред.) ошеломительно переключил разговор на предстоящие президентские выборы в США, намекая на экономические возможности Китая повлиять на текущую кампанию, умоляя Си Цзиньпина обеспечить его победу», — приводит газета цитату из будущей книги.

Эффективным способом, который бы позволил повлиять на исход выборов в США, отмечает Болтон, Трамп назвал «увеличение закупок Китаем сои и пшеницы», поскольку в этом случае он получил бы поддержку фермеров.

Ранее власти США подали судебный иск против Джона Болтона, чтобы помешать ему опубликовать информацию, ставящую под угрозу национальную безопасность. Сам Трамп не исключил, что Болтон в своей книге представит лживую информацию.

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