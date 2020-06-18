Рига, , 00:17 — REGNUM Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам одобрила запрет на адоптацию (усыновление, удочерение) детей заграницу с 1 сентября 2020 года, пишет портал lsm.lv.

Члены Комиссии согласились, что в деле адоптации за рубеж отсутствует элемент контроля, и чиновники решают вопрос исключительно на основании бумаг, предоставляемых агентствами, которые занимаются поиском детей для иностранцев. Большая часть всех адоптированных за последние два года латвийских детей, 42 человека, уехала в США, единственную страну мира, которая не подписала декларацию ООН о правах ребёнка.

Общее голосование состоится на ближайшей сессии парламента.