Рига, , 00:12 — REGNUM Сейм Латвии принял поправки к закону «О судебной власти», предусматривающие создание специализированных судов первой инстанции по экономическим делам, сообщила пресс-служба парламента.

Решение о создание судов по экономическим делам принято после заключения Еврокомиссии и комитета Moneyval Совета Европы о том, что в Латвии неэффективно проходит рассмотрение дел, связанные с отмыванием незаконно нажитых средств.

При этом с введением нового суда не будет изменено количество судей, работающих в районных судах, но введено 10 новых должностных мест для них. Суд по экономическим делам начнёт работу в 2021 году.