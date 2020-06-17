Кишинёв, , 23:55 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Ион Кику считает, что выход депутатов из правящей коалиции и распад парламентского большинства связаны с расследованием дела о краже 1 млрд евро из банковской системы страны, следы которого ведут к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку. Как заявил Кику, после того, как парламентское большинство утрачено, он готов к тому, что правительство могут отправить в отставку, передает ИА REGNUM.

При этом, по его словам, нынешний кабинет министров продолжит исполнять обязанности, если ему выдвинут вотум недоверия. Это продлится до тех пор, пока парламент не утвердит новое правительство, а если депутаты не смогут этого сделать, то парламент будет распущен и пройдут досрочные парламентские выборы.

Премьер добавил, что политическая дестабилизация и отставка правительства в условиях кризиса — не лучший выход, но «если такова цена за расследования кражи миллиарда — то я готов это принять».

Напомним, 17 июня, а парламенте Молдавии правящая коалиция Партии социалистов и Демпартии лишилась большинства после того, как депутат Ефросинья Грецу объявила о выходе из Демпартии и переходе в депутатскую группе Pro Moldova.

Отметим, что группа Pro Moldova считается близкой к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку. Ранее президент Молдавии Игорь Додон обвинил Плахотнюка в том, что именно он стоит за подкупом депутатов из парламентского большинства и попыткой отправить в отставку правительство во главе с Ионом Кику.

В июне 2019 года Плахотнюка отстранили от власти в Молдавии, и с тех пор он скрывается в США.

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