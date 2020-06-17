Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Закон, вводящий санкции против Китая за его политику в отношении уйгуров, подписал 17 июня американский президент Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе его администрации.

Трамп поставил подпись под «Законом о политике в области прав человека в отношении уйгуров 2020 года». Закон позволит ввести санкции в отношении отдельных иностранных должностных лиц.

Этим документам осуждаются «грубые нарушения прав определённых этнических групп мусульманских меньшинств», проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о подготовке закона, вводящего антикитайские санкции из-за проблемы уйгуров, стало известно в начале месяца.

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