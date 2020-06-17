Душанбе, , 23:27 — REGNUM Военнослужащие танкового подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане совместно с расчётами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10» ликвидировали условного противника, занявшего оборону в труднодоступных горных районах страны. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В рамках однодневного учения расчёты БпЛА, проведя разведку местности с воздуха, обнаружили скрытые условные цели и сообщили их местоположение в командный пункт. По прибытии в указанный район танкисты базы сразу же вступили в бой с противником, обстреляв его объекты, находящиеся на расстоянии 500−2000 метров, из 125-мм пушек.

Позже прибывшие на помощь военным мотострелковые подразделения с помощью стрелкового оружия и гранатомётов АГС-17 уничтожили живую «силу» условного противника.

В то же время специалисты БпЛА в режиме реального времени вели мониторинг расположения вражеских мишеней и организовали работу наводчиков-операторов танков, передавая им координаты условных целей.

Учение прошло на территории горного полигона Ляур, где танкисты отработали ведение боя в составе различных подразделений и экипажей, обнаружение и уничтожение целей противника при быстрой смене обстановки.

В сообщении отмечается, что в прошедшем учении приняло участие порядка 500 военных и свыше 80 единиц военной техники.