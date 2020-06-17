Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Военное ведомство США завершило разработку «Стратегии обороны в космосе», которая должна стать ответом на «существенную угрозу» от России и Китая, заявил 17 июня заместитель помощника шефа Пентагона Стивен Китэй.

По его словам, Россия и Китай намерены размещать в космосе оружие или другие средства, направленные против космической группировки США.

При этом он сослался на сообщение госдепа о запуске в 2017 году неизвестного реактивного снаряда с российского спутника и на заявление командующего Космическими силами США Джона Рэймонда о создании в России средств радиоэлектронного подавления чужих орбитальных аппаратов.

«Наша политика и стратегия учитывают многочисленные противоспутниковые разработки наших соперников. Мы акцентируемся на гарантиях устойчивости и сдерживании агрессии против США», — заявил Стивен Китэй.

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