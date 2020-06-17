Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Украине будет разрешено закупить в США до 16 патрульных катеров типа Mark VI, сопутствующее вооружение и оборудование на общую сумму $600 млн, сообщает 17 июня профильное ведомство Министерства обороны США, отвечающее за зарубежные поставки военной техники и оружия.

Разрешение на покупку этой техники уже получено от Госдепа США. Уведомленный об этом конгресс располагает 30-дневным сроком для блокирования этого решения, однако Пентагон уверен, что этого не случится.

Вместе с катерами Украине разрешено купить 32 легких орудия MSI Seahawk A2, 20 орудий MK44, 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров, средства связи и другое оборудование.

По мнению Пентагона, реализация этой сделки укрепит способность Украины «отражать текущие и будущие угрозы».

Из каких источников будет профинансирована эта закупка, не уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики ВСУ пострадали при попытке переоборудовать беспилотник — НМ ДНР