Нью-Йорк, США, , 22:49 — REGNUM Указ о признании дня отмены рабства выходным днём для госслужащих подписал губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Документ был размещён на сайте губернатора.

Согласно указу, 19 июня 2020 года объявляется выходной день для госслужащих, в этот день они могут не работать и сохранить при этом свой оклад без назначения каких-либо штрафов. Те госслужащие, которым придётся в этот день остаться на своём посту, получат право на один дополнительный день к отпуску.

День 19 июня был объявлен выходным и губернатором штата Мичиган Гретхен Уитмер, также этот день объявил выходным для сотрудников компании генеральный директор Twitter Джек Дорси.

Прокламация об освобождении рабов была издана 16-м президентом США Авраамом Линкольном 1 января 1863 года. 19 июня 1865 года прокламация была оглашена в штате Техас, который стал последним из Конфедерации южных штатов, где это произошло. День отмены рабства отмечается в 47 штатах из 50 в США.