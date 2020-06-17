Минск, , 22:36 — REGNUM «Сегодня, 17 июня 2020 г., при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда, сотрудники АСБ «Беларусбанк» сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету», — сообщает избирательный штаб незарегистрированного кандидата в президенты.

Регистрация кандидатом в президенты состоится после того, как Центризбирком проверит более 380 тысяч подписей, собранных за выдвижение экс-главы «Белгазпромбанка». Минимальное количество подписей по закону — 100 тысяч, однако альтернативные кандидаты страхуются от «отбраковки» членами комиссии.

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В избирательном штабе Бабарико сообщили, что в государственном банке не предоставили документов, подтверждающих арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда. Там также отметили, что «арест средств избирательного фонда не отразится на текущей деятельности штаба».

«Запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. На неправомерность такого запрета будет обращено внимание уполномоченных государственных органов: нами будут подготовлены и поданы соответствующие жалобы», — напомнили в избирательном штабе Бабарико.

Генпрокуратура, МВД и другие правоохранительные органы Белоруссии бездействуют. Как и «Беларусбанк», они категорически отказываются предоставлять комментарии по очередному скандалу.

По оценкам экспертов, распоряжение заблокировать счета Бабарико и его избирательного штаба мог отдать только один человек — Александр Лукашенко. Согласно опросам общественного мнения, экс-банкир может рассчитывать на победу в первом туре, тогда как «Саша 3%» может рассчитывать только на насильственное удержание власти.

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Вместе с тем нельзя исключать, что у крупнейшего банка постсоветской республики — АСБ «Беларусбанк», действительно появились проблемы в дополнение к постоянным нареканиям клиентов на ужасный сервис. Дело в том, что после назначения экс-главы Нацбанка Надежды Ермаковой главой принадлежащего Газпрому того самого ОАО «Белгазпромбанк», которым до начала мая руководил Бабарико, начались крупные проблемы как у самого банка (отказ обслуживать валютные операции и т.д.), так у финансового рынка Белоруссии в целом. Граждане ринулись снимать валюту со счетов и менять белорусские рубли на СКВ.

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