Донецк, , 22:32 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин поздравил военнослужащих 1-го батальона территориальной обороны Горловки с пятилетним юбилеем подразделения и вручил им государственные награды, сообщает 17 июня официальный сайт главы Донецкой Народной Республики.

«Верховный главнокомандующий Денис Пушилин посетил торжественное мероприятие, посвященное пятилетию основания первого батальона территориальной обороны города Горловки Управления Народной милиции ДНР. Руководитель государства поздравил батальон с первым юбилеем и провел награждение личного состава», — указано в сообщении.

«Георгиевские кресты» IV степени, Знаки отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени, грамоты и благодарности были вручены 18 бойцам и командирам батальона.

«Примите мои поздравления. Спасибо вам за то, что продолжаете нести службу, подавая пример новой, молодой смене защитников Отечества», — обратился к военным глава ДНР.

При этом были особо отмечены Ольга Попова, сумевшая вывезти из Славянска через захваченные украинскими карателями территории важные документы, и Вита Резник, благодаря которой были спасены жизнь и здоровье многих её боевых товарищей.

Первый батальон территориальной обороны был сформирован в июне 2015 года на основе 9-й роты 3-го отдельного отряда Народной милиции «Горловка». Бойцы и командиры батальона участвовали в освобождении от украинских нацистов Озеряновки, Михайловки и Широкой Балки.

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