Вашингтон, 17 июня 2020, 22:27 — REGNUM Польско-американские переговоры на высочайшем уровне состоятся 24 июня в Белом доме, сообщили 17 июня в пресс-службе президента Соединённых Штатов.
«Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп примет президента Польши [Анджея Дуду] в Белом доме 24 июня», — говорится в сообщении.
Относительно темы переговоров сказано, что главы «государств-партнёров» коснутся вопросов продолжения «военного сотрудничества», и таких сфер как безопасность телекоммуникаций и экономика.
Напомним, Польша используется Соединёнными Штатами как плацдарм для размещения вооружений вблизи России.
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