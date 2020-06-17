17 июня 2020 | Время чтения 27 мин

Сергей Шакарянц, , 22:07 — REGNUM За последние лет 10−15 много чего довелось прочитать о том, что и как пишут об Иране и об иранской внешней политике и дипломатии. И часто создавалось впечатление, что почти все пишущие (за редким исключением) находятся в плену своих фантазий и гипертрофированных представлений. Словно бы исследователи не знают или хотят усиленно забыть о том, что Иран представляет собой державу, в которой даже в самые сложные периоды её истории политические решения вырабатывались и претворялись в жизнь… так называемым «глубинным государством». Странно — признавая существенную роль подобных же «глубинных государств», допустим, в истории Турции, США, Англии, Франции, даже России или Китая, эти же исследователи напрочь уходят в дебри, когда речь заходит о скрытой части процесса управления внешней политикой и дипломатией Ирана. Возможно, что сказывается стереотип представлений и рассуждений — мол, ну раз «исламская республика» и как бы вне контроля «долларовой системы», то, мол, это «отсталая страна», и у такой страны не может быть, исключается серьёзная внешняя политика. А ничего, что сроки существования «глубинных государств» у перечисленных стран (исключая Китай, конечно) не насчитывают даже 2020 лет, прошедших со дня Рождества Христова? В то время как, у Ирана, обладающего богатейшей историей и доахеменидского периода, это самое «глубинное государство» по возрасту, пожалуй, «тянет» на не меньше чем 5−8 тысяч лет. И, к примеру, на Ближнем Востоке самый осведомлённый об этом народ — именно евреи, которых как минимум один раз точно иранские цари древности выводили из плена, например — из Вавилонского…

Иран

Но пренебрежение к опыту иранцев, ещё раз повторим, в принципе, понятно, это явно исходит из пренебрежения к Исламу и к нынешнему государственному строю Ирана — т. е. к Исламской республике. Подобное вступление, на наш взгляд, необходимо, потому что, на памяти, по крайней мере, западных экспертов, да и бывших граждан бывшего СССР, как будто бы и не было периодов истории, когда «законодателем мод» в политике (да ещё в масштабе всей планеты) выступал бы именно Иран. Но ведь всё течёт — всё меняется, времена меняются. Вон, не далее как в июне 2020 г. преподаватель Йельского университета, старший научный сотрудник Jackson Institute of Global Affairs и бывший председатель группы Morgan Stanley Asia, автор книги «Несбалансированность: взаимозависимость Америки и Китая», профессор Стивен Роуч публично (в статье « Грядёт крах доллара » для агентства «Bloomberg Today») напророчил, что уже в 2021 г. США и весь мир столкнётся с тем, что американская валюта может потерять в цене 35%, и эпоха «непомерных привилегий» доллара завершается. Итак, то, о чём предупреждают мир вот уже приблизительно 10 лет Китай, Россия и Иран, порой и Индия, и к чему вот уже лет 5−6 назад начал готовиться даже Международный валютный фонд (МВФ), начнётся в следующем году. Постепенный отказ от доллара США как от основной валюты осуществления международной торговых операций — это не мы придумали, но, как видят читатели, это уже неминуемо, потому что и в США начали готовиться к подобному финалу гегемонии доллара в международных торговых отношениях. Но предлагаем ни радоваться, ни печалиться — просто, с одной стороны, напомним, что именно политические и бизнес-элиты Ирана одними из первых предложили своим партнёрам свернуть торговые и экономические операции и связи в американских долларах. Так кто же лучше осведомлён в тонкостях и хитросплетениях мировой политики и экономики — Иран или его критики и «недооценители»?..

А с другой стороны, скажем — так главной задачей «глубинных государств» и является заблаговременное определение и уточнение основных направлений развития мировой экономики, финансов и торговли. Но не станем навязывать читателям ликбез, о том, что первично, а что вторично — экономика или политика, как и о том, что война являет собой продолжение ярко и «горячо» концентрированного столкновения политических и экономических интересов различных государств или групп государств. И кто лучше «видит» будущее, то, разумеется, и лучше осведомлён и информирован, следовательно — лучше готов к войне, будь то оборонительной, или — наступательной. Кстати, по мнению многих, война-то идёт давно — как минимум, с атак НАТО на беззащитную Югославию, с расчленения Югославии и так далее. И после уничтожения этой страны война приняла и продолжает принимать самые различные формы, мы уже давно ознакомлены и с термином «прокси-война»…

Но вернёмся к вопросу о том, что и как пишут об Иране. Семи пядей во лбу не надо, чтобы понять — то, что удаётся узнать и анализировать, на деле не составляет и 5% того, что получают, пусть и не ежедневно, высшие руководители и высокопоставленные старшие офицеры Вооружённых сил, КСИР и ополчения «Басидж» Ирана. А то, что они денно и нощно работают, обеспечивая стратегические и политические центры Ирана необходимой информацией, — у автора сомнений на этот счёт нет. И понятно, что кроме «политики для всех», Иран, в соответствии с рангом его цивилизации, вёл и ведёт и непубличную политику и дипломатию. Вот один всего лишь пример — не так давно были преданы широкой огласке в Армении некоторые детали визита «двух неизвестных» в сопровождении опытного кадрового дипломата МИД Армении, посла Армана Навасардяна в Иран. Вопрос не в том, о чём вели переговоры и консультации эти «двое неизвестных» (с точки зрения, в данном случае, армяно-иранских отношений), с кем встречались и т.д. Важное иное — как после этого визита вела себя иранская дипломатия, аккредитованная в Ереване, как пытливо дознавалась, а не акция ли это была сторонников сближения с Израилем, а не с тем или иным связано обращение одного из нынешних депутатов армянского парламента к вопросу о том, что спецслужба Армении должна быть «как ЦРУ и Моссад», и т.д. Такие предположения иранской стороны возникли лишь по одной причине — оказывается, они знают всё о тех публичных статьях г-на Навасардяна, в которых тот на протяжении ряда лет в прошлом пропагандировал резкое сближение Армении с Израилем… И вот — что-то типа маленького апофеозчика: на днях в Тегеране у армянского посольства состоялась акция протеста иранских студентов, которые выступили против сближения Армении с Израилем, предупреждая армянские власти о том, что такая политика приведёт к далеко неясным для Еревана результатам…

Думаем, что читателям уже относительно ясно, как и в каком русле действуют рычаги управления в руках представителей «глубинного государства» Ирана. Но, конечно, отнюдь не ирано-армянские отношения являются основополагающими для официального Тегерана. Увы, вокруг Ирана столько проблем, что господствующие реалии пока не дают возможности иранскому руководству сконцентрироваться исключительно на той задаче, которую они провозгласили и претворяют в жизнь (по возможности) — мир и добрососедство во взаимоотношениях со всеми без исключения соседями Ирана во всех регионах, граничащих с этой державой. Стержень иранской политики — конфронтация с уже выше упомянутым Израилем (в основном из-за вопросов о независимости Палестины и статусе Иерусалима) и, конечно, США. Что касается Израиля, то даже на выше приведённом примере, видимо, достаточно заметно, что некой особо примечательной «закулисной политики и дипломатии» с Тель-Авивом у Ирана нет. Разве что — когда шли «торги» вокруг взятых в плен израильских спецназовцев во время освобождения Восточного Алеппо в Сирии, но там «посредники» были очевидны, так как в плен израильтян брали бойцы ливанской партии «Хезболлах», а сегодня, видя какой антиармянский шабаш развёртывают в Ливане турки, начинаешь понимать, что в этой арабской стране у Турции есть некая «пятая колонна». Вот через таких «посредников» и шёл «торг» с Израилем вокруг пленённых (да ещё — на позициях террористов!) двух израильских спецназовцев. Зато и у спецслужб Ирана (в Израиле), и у спецслужб Израиля (в Иране) совершенно очевидно есть своя агентура, так сказать, «в тылу противника». И время от времени Иран и Израиль взрывают мир сообщениями о разоблачении и наказаниях в отношении выявленной агентуры.

Чуточку отклонимся «от курса» — возникает закономерный вопрос, имеет ли место быть «закулисная политика и дипломатия» у Иран в отношениях с союзниками? Сегодня таковые просто бросаются в глаза — это Россия и Китай. Вместе с ними Иран уже настолько окреп и прочно «стоит на ногах», что сферой своих интересов сделал и далёкую южноамериканскую Венесуэлу. В 2019 году мы даже вполне откровенно писали, что создание отрядов самообороны и ополчения в Венесуэле, как это ни странно, следует отсчитывать с того момента, когда на инаугурации президента Николаса Мадуро побывал в качестве почётного приглашённого гостя и министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами, и для тех же США были крайне неприятны заявления министра обороны Ирана о том, что его страна «готова передать Венесуэле свой опыт в оборонной сфере». И уже в феврале 2019 г. мировые СМИ с удивлением отмечали, что за месяц (!) в Венесуэле созданы 50-тысячные силы ополчения, к тому неплохо обученные. Случайность? Ну да — для людей, не привыкших считаться с тем самым «опытом в оборонной сфере» у Ирана, да и вообще — с Ираном, всё это случайность, случайное совпадение. Но в реалии таких случайностей в природе современных политических и военных обстоятельств, как правило, не происходит. Так что есть у Тегерана и свои тайны из «закулисной политики и дипломатии» в отношении России и Китая — просто с совершенно иным знаком политической и стратегической «полюсности», нежели в отношении США. Буквально на днях ИА REGNUM проподнесло своим читателям оперативный материал о том, для чего приезжал (почти сразу после визита в Турцию) министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф. Чтобы не отвлекаться, скажем — в основном, по нашему мнению, с прикладными целями, связанными конкретно с Северной Сирией, где, как сообщали на протяжении 14−17 июня различные СМИ, союзники (т.е. Сирия, «Хезболлах», Россия и Иран) готовятся к новой операции по освобождению провинции Идлиб, на сей раз не просто от террористов, но и от протурецких боевиков из различных группировок… Что, конечно, не исключает и того, что было ранее описано в публикации ИА REGNUM. Но просто в той сфере Ирану особых «закулисных» усилий и прикладывать не надо — Россия и Китай и сами, причём ещё до лета 2015 г. (когда подписывалась «ядерная сделка» между Ираном и Западом), пришли к самым важным «закулисным» договорённостям с Тегераном. Да и отмеченные в самом начале данного материала свидетельства, связанные с пророчеством американского профессора С. Роуча, наглядно говорят о том, что конфиденциальное сотрудничество и взаимодействие Ирана, России и Китая начались далеко не в этом году и даже не в 2014−15 гг., когда, скажем, Россия и Иран создали четырёхсторонний Военно-информационный антитеррористический центр (Россия, Иран, Ирак и Сирия) в Багдаде…

Но что же там в отношениях между Ираном и США? Не так давно в связи с тем, что между Вашингтоном и Тегераном произошёл своеобразный обмен заключёнными, во многих странах опять возобновились «конспирологические» статьи и намёки — мол, «закрытая дипломатия» таки есть между США и Ираном. И вот — хороший результат, который гарантирует, что Иран всё-тки начнёт переговоры (какие?! О чём?!) с США по всем вопросам, которые интересуют Белый дом. Ну, говорить о том, что совершенно никогда не было «закулисных» контактов между Тегераном и Вашингтоном — конечно, такое будет перебором. Было. Во второй половине 90-х, когда президентствовал в Иране ныне покойный Али Акбар Хашеми-Рефсенджани. Причём посредством Саудовской Аравии. Но в чём проблема всех без исключения любителей «конспирологии» в случае, когда в центре внимания оказываются ирано-американские отношения? В том, что про контакты с американцами в те самые 90-е годы Иран и сам ничего не скрывал. Как не скрывал и того, что те переговоры завершились провалом. Ну, не «изгнал» Иран российских инженеров, физиков-атомщиков, не свернул строительство Бушехрской АЭС и так далее. Более того, не прекратил закупать у России вооружения, боеприпасы, военные технологии и т.д.

Есть ли «закрытая дипломатия» между Ираном и США сейчас? Думаем, что да — просто её итоги совершенно непрозрачны и неоднозначны, и только играющий под наивного президент США Дональд Трамп может публично кричать от радости. Хотя на его месте президент любой другой страны должен был бы рвать на себе волосы от практически полных провалов американской политики — и именно из-за Ирана и его контрмер — в той же Венесуэле, в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене, ОАЭ… Честно говоря, перечисление рискует затянуться. Стоит ли? А ведь сам Иран начал раскрывать карты. Правда, не в «закрытых» диалогах с американцами или их союзниками. И в этом плане сообщение агентства IRNA от 24 мая — более чем своевременное. В этот день министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли (кстати, находится «под американскими санкциями) заявил в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Сулейманом Сойлу, что « попытки США разжечь в Исламской Республике гражданскую войну провалились ». По его словам, «санкции США направлены на создание проблем в социальной жизни в Иране с целью найти предлоги для вмешательства во внутренние дела страны». Однако эффективные контрдействия Тегерана «довели США до отчаяния в его попытках создать нестабильность, дефицит безопасности и гражданскую войну в Иране». Фазли высоко оценил позицию турецких властей, которые «осуждают антииранский курс США», добавив, что нынешняя американская администрация пытается вмешиваться во внутренние дела и других стран. Поддерживая «контрреволюционные элементы, американские СМИ не жалели усилий для провоцирования беспорядков в Иране, но потерпели неудачу », продолжил глава МВД Ирана.

Итак, на очень высоком государственном уровне Тегеран открыто обвинил США в подрывных действиях против Ирана, которые, помимо «антииранских санкций», были направлены на разжигание гражданской войны в стране. Мы на протяжении уже почти двух лет предупреждали общественность Армении о том, что политика США в нашем регионе сконцентрирована именно на попытке вызвать внутренний раскол в Иране и, естественно, на создание предпосылок для военного вмешательства США. Министр Фазли это подтвердил. Далее он в телефонном разговоре призвал страны региона укреплять безопасность, политические и экономические отношения. Иранский министр приветствовал взаимовыгодное сотрудничество с Турцией по пограничным вопросам, борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Он подтвердил, что Иран готов развивать отношения с Турцией в целях предотвращения диверсий со стороны террористических групп на общей границе. И тут — есть немало нюансов. Мы напишем об этом отдельно и подробней — ведь в мае иранцы, как минимум, трижды срывали попытки террористической агрессии, и в двух случаях из трёх эти попытки предпринимались именно на западных границах Ирана, то есть — либо из Турции, либо откуда-то вблизи от ирано-турецкой границы. Кто-то спросит — а в чём же тут состоит иранская «закрытая дипломатия»? Не спешите — она не менее опосредованная, чем попытки США через ту или иную мусульманскую страну «выйти» на высшие эшелоны власти ИРИ. Швейцария же — так и так, официальный представитель интересов США в Иране, так что считать, что именно посредством Швейцарии «что-то обсуждается» между Вашингтоном и Тегераном — нонсенс, извините.

Коснувшись проблем, возникших после аварии на газопроводе Иран-Турция, глава ведомства внутренних дел Ирана призвал своего турецкого коллегу «заняться этим вопросом». Напомним, экспорт иранского газа в Турцию прекратился 31 марта из-за взрыва трубопровода на турецкой стороне, за которым стоят курдские партизаны. Но проблема в том, что именно в двадцатых числах мая, в связи с вмешательством Турции в Ливии, поступали сообщения о том, что Турция не спешит восстанавливать газопровод Иран-Турция. И в этом подозревали некие действия Израиля, который всё-таки пошёл на сепаратные переговоры с Анкарой по вопросу о шельфе Средиземного моря. Напомним — Турция борется за то, чтобы ей удалось бы незаконно добывать газ с шельфа Средиземного моря. Собственно, этим и вызвана вовлечённость Анкары в войну в Ливии и то, что турки обостряют отношения с Грецией и Кипром.

Свидетельства иранского министра Фазли, озвученные в телефонном разговоре от 24 мая, говорят о том, что США (и Израиль, как ближайший союзник США) по-прежнему делают ставку на то, что удастся достичь внутриполитического раскола, который перерастёт в гражданскую войну. И нельзя исключать, что американцы и сионисты грезят о дезинтеграции Ирана в результате такой гражданской войны. Ведь иранские спецслужбы обладают соответствующими документами и иными доказательствами того, что Вашингтон и Тель-Авив мечтали уничтожить Иран как государство. В связи с заявлениями министра Фазли, автор данных строк вспомнил, что 15 апреля 2020 года Секретарь Совета по эффективности Ирана и бывший командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохсен Сабзевар Миргаэд Резайи, как сообщало агентство «Fars News», написал на своей странице в Twitter: «Соединённые Штаты могут распасться на несколько стран , если продолжат такую политику. США могут превратиться в государства Содружества в пост-коронавирусном мире». Один из наиболее активных и актуальных политиков современного Ирана обосновал свой прогноз очень просто и логически: «Высокие расходы на бесплодное наращивание военной мощи США в других странах, неэффективность администрации США и недоверие штатов к федеральному правительству действуют как бомба замедленного действия». Кому-то не нравится прогноз иранского генерала? Конечно, право любого гражданина Армении — верить или не верить генерал-майору Резайи. Хотя он ничего нового не сказал — крах США предвидели и американские же ясновидящие: Эдгар Кейси (умер ещё в 1945 г.), Олвин Тоффлер (пока жив) и другие. Мы же напомним многовековую мудрость: не рой яму другому — сам в неё попадёшь.

Вот вам и «закрытая дипломатия» Тегерана — посредством Турции, передано послание и Израилю, и США. Думайте, глобалисты и сионисты — у вас новые провалы. И Иран в лице министра Фазли прямо говорит: «Мы готовы ко всему». Но дальше — было больше! Как и следовало ожидать, развитие событий для врагов Ирана пошло в таком направлении, которое обещает США и Израилю немало новых загадок и головной боли. Таков был ответ Тегерана на недавний восторженный отклик президента США Дональда Трампа в Twitter: мол, смотрите — американцы могут договариваться с Ираном! Эта реакция вызвана тем, что Иран, в ответ на отправку на Родину двух иранцев, незаконно содержавшихся в американских тюрьмах (учёного Сируса Асгари и врача Маджида Тахери), освободил американского военного Майкла Уайта, обвинённого в 2018 г. в Иране в шпионаже. Ситуация была именно такой, а не как описывали западные СМИ: якобы, вначале Иран освободил и отправил в США Уайта, а только потом США вернули в Иран Асгари и Тахери. Хотя Тегеран, как сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 5 июня, не удовлетворён: «То же самое можно осуществить в отношении всех заключённых иранских граждан». Это означает, что в фактическом плену в США есть ещё незаконно содержащиеся под арестом (без суда!) иранские граждане. И уже 11 июня 11 июня официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави объявил, что существует вероятность того, что между Ираном и США будет новый обмен заключенных. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Подчеркнув готовность Ирана к обмену заключёнными между Тегераном и Вашингтоном, Мусави отметил: «Мы неоднократно заявляли, как и какими способами мы можем освободить иранцев, осуждённых в Соединенных Штатах, и вернуть их в страну. Учитывая добрую волю некоторых стран, включая швейцарское правительство, было сделано предложение освободить людей на основе гуманности, и мы также предприняли некоторые действия в этом направлении. Если будут основания для обмена между двумя странами, мы будем добиваться подтверждения невиновности иранских граждан, которых обвиняют в обходе односторонних санкций США. Мы сделаем всё возможное, чтобы освободить их». То есть тут никакая не «милость США» — тут борьба за признание того, что США незаконно задерживали и содержали (без суда!) в тюрьмах ни в чём не повинных иранских граждан. Разница существенная, не правда ли?..

Трамп опять начал — во всяком случае, попытался навязывать Ирану некие «переговоры» и даже призвал — мол, не ждите окончания президентских выборов в США, «заключите со мной отличную и выгодную сделку». Ответ последовал почти незамедлительно. Причём он, этот ответ — многоплановый. С намёками. Вначале заместитель руководителя Идейно-политического бюро в офисе Верховного лидера Ирана, член Главного штаба Вооруженных сил Ирана второй бригадный генерал Расул Санаирад, реагируя на восторги Трампа, публично заявил: «Президент США стремится воспользоваться переговорами с Ираном в качестве инструмента. Трамп говорит об этих проблемах, чтобы помочь себе в предстоящих президентских выборах, в то время как нечестность очевидна в его тоне. Из-за этого и в соответствии с более ранним поведением Трампа кажется, что его сообщение не стоит рассматривать. Мистер Трамп не имеет права отправлять или получать сообщения». Итак, ставка Верховного главнокомандующего (которой и является офис Верховного лидера аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи), а также иранская армия отвергли «восторги» Трампа.

После генерала Санаирада, уже новоизбранный Спикер иранского Мажлеса (парламента) Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что за одновременными атаками террористов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тегеране в 2017 году (на здание парламента) стояли именно спецслужбы США и Израиля. «Хотя причиной этого инцидента было, по-видимому, террористическое нападение, теперь доказано, что за этим стоят спецслужбы США, Израиля и некоторых стран региона», — сказал Калибаф в своём выступлении на открытом заседании Мажлеса. Он также напомнил, что восемь осужденных террористов из общего числа 26 человек, которые были арестованы после нападений, главным образом — в ходе операций вдоль границ с Ираком и Турцией, были приговорены к смертной казни и публично казнены. Генерал иранских ВВС в отставке — человек решительный и очень жёсткий, совершенно очевидно, что он не зря (после своего избрания спикером) практически в первом же своём программном выступлении перед иранскими депутатами затронул тему причастности США и Израиля к терактам, имевшим место в 2017 г. Это — своеобразное напоминание Вашингтону о том, что переговоров с Трампом, при котором США усилили свою помощь террористам на Ближнем Востоке, не будет, и американцам не удастся обмануть Иран. Извините, ещё раз напомним читателям — следите за словами и тональностью заявлений иранских дипломатов, политиков и военных, это — открытая часть иранской «закрытой дипломатии», а остальное… Миру и не нужно знать.

И вот — ещё один нюанс. Оказывается, в Иране — тоже идёт своеобразный переполох. Причина состоит в том, что почти все иранские СМИ сообщали наперебой, что сообщая, что экс-президент Махмуд Ахмадинеджад (2005−2013 гг.) готовится к третьему президентскому сроку. Как известно, следующие президентские выборы в Иране назначены на май 2021 года. Любой кандидат, претендующий на эту должность, должен сначала получить одобрение влиятельного Совета стражей Конституции, который обладает значительной властью в Исламской республике и имеет Последнее слово в составлении мнения о личности кандидатов. Но мы понимаем — публикации в иранских СМИ сейчас, в июне 2020 г., о том, что Ахмадинеджад готовится к третьему президентскому сроку — это тоже косвенный ответ и Трампу, и мировому сионизму. Не зря в Израиле почти все СМИ запестрели тревожными заголовками и статьями, полными страха и разочарования. Например, израильский сайт Israel Hayum прямо поставил вопрос: «Неужели Махмуд Ахмадинеджад планирует политическое возвращение?».

Испуг израильтян понятен — в бытность действующим президентом Ирана, Ахмадинеджад укрепил связи с Россией и Китаем, а также запомнился резкими антисионистскими оценками и заявлениями. Именно при нём Иран начал активно бороться с беспилотниками США и Израиля, мощно развивать свои ракетные войска. Именно при нём был заключён договор с Сирией о строительстве иранского газопровода в направлении Средиземного моря («Исламская магистраль»). Но в нынешней ситуации, как мы думаем, новость о возвращении Ахмадинеджада в большую политику станет неприятным сюрпризом не только для Израиля, но и для США и, в особенности, для Трампа. Ведь Ахмадинеджад не зря считается сторонником жёсткой линии и учеником как аятоллы Хаменеи, так и не менее консервативных аятолл Бехешти и Йазди. Так или иначе, но заявления Зарифа, генерала Санаирада, Калибафа и сообщения о возможном третьем сроке президентства Ахмадинеджада — это «плохие новости» для США и Израиля. Но «разговор», начатый иранскими СМИ о возможности третьего президентского срока Ахмадинеджада — это из разряда «закрытой дипломатии» официального Тегерана: видите консервативное большинство из числа традиционалистов в иранском парламенте? Ах, не убедило? Ну, тогда вернём сторонника жёсткого курса на пост главы правительства Ирана…

Кстати, например, Кувейт, Оман и Франция — тоже не совсем надлежащие (из числа вероятных) посредники для «закрытой дипломатии» между США и Ираном. Во-первых, Оману начали «не доверять» сами США, да и Израиль. Семья султана Кабуса — слишком уж приверженные союзу с Ираном ближневосточные круги. Во-вторых, Кувейту не доверяет сам Иран — по очень многим причинам, хотя одна на поверхности: в своё время Кувейт финансово поддержал Саддама Хусейна и развязывание войны против Ирана. В-третьих, Францию после лет президентства покойного ныне Жака Ширака красноречиво охарактеризовал пару лет назад довольно высокопоставленный иранский политик — Главный советник аятоллы Хаменеи по внешнеполитическим вопросам, экс-министр иностранных дел Али Акбар Велайети. Правда, его слова были отповедью нынешнему президенту Франции Эмманюэлю Макрону — «карманная собачка Вашингтона», но, на наш взгляд, все президенты Франции (после Ширака) в равно мере заслуживали точно такой же характеристике. Ну и у кого в здравом уме возникнет соблазн искать во Франции, которую к тому же ещё со времён президента Олланда Иран обвиняет в связях и поддержке террористической группы MEK (Моджахеддин-э-хальк), посредника для «закрытой дипломатии» между Ираном и США?..

А вот кто реально может — и, не исключено, уже «работает» — выступать посредниками между США и Ираном, так это, из стран — Россия, Китай (несмотря на сложные отношения Москвы и Пекина с США), Катар и ОАЭ. Россия и Китай — понятно, именно благодаря им во время президентства Барака Обамы удалось в 2015 г. подписать «ядерную сделку» между Ираном и Западом. Катар — потому что уже был прецедент с привлечением династии шейхов и эмиров аль-Тани к организации «диалога» с Ираном, но, правда, безуспешный. И к Катару у Ирана ныне отношение иное, нежели в 2011−12 гг., когда Катар также выступал как один из финансистов-спонсоров террористической агрессии против Сирии. И — Эмираты. Тут ещё проще. ОАЭ — одна из немногих стран, которая «разморозила» иранские вклады в своих банках и ещё в 2019 г. всё вернула Ирану. К тому же ОАЭ в одностороннем порядке вывели своих военных из Йемена, разрушив так называемую «арабскую коалицию» против йеменских шиитов-хуситов. И есть данные, что к Эмиратам уже обращались с соответствующими предложениями. Но — будущее покажет.

…16 июня состоялось закрытое заседание иранского Мажлеса (парламента) с участием начальника Генштаба Вооружённых сил Ирана дивизионного генерала Мохаммада Бакери. Как сообщает ресурс Pars Today, депутат, член президиума Мажлеса Алиреза Салими, сказал: «На этом заседании начальник Генштаба Вооружённых сил дивизионный генерал Мухаммад Бакери представил депутатам доклад об обороноспособности вооруженных сил нашей страны. Генерал Бакери сказал, что в области обороны в большинстве случаев последнее слово в регионе за нами, а в ряде случаев мы являемся одной из первых или вторых стран на международном уровне». Конечно, всего нам не узнать — заседание, в конце концов, было закрытым. И ориентируемся только на то, что сами иранцы посчитали нужным «выдать в мир» посредством ресурса Pars Today. Так вот, думаем, что читатели помнят, как пять иранских танкеров везли в Венесуэлу нефть и бензин и как США грозились блокировать иранские суда. Оказывается, на этом закрытом заседании генерал Бакери заявил: «Американцы устроили много ловушек, включая подкуп и угрозу перенаправить и взять под контроль иранские танкеры, направленные в Венесуэлу, но их интриги не сработали». «Начальник Генштаба Вооружённых сил сказал, что в Атлантическом океане ряд военных кораблей США грозили обострить напряжённость, но американцы не смогли достичь своей цели благодаря управлению ситуацией иранскими судами», — подытожил депутат Салими.

Эта информация — о заявлениях, зафиксированных на закрытом заседании парламента Ирана, на наш взгляд, в очередной раз показывает, что на данном этапе даже «закрытая дипломатия» между Тегераном и Вашингтоном возможна только в том случае, если США готовы капитулировать и уйти с Ближнего Востока. В конце концов, все прошедшие июньские дни почти каждый день в этом убеждали и убеждают. Сказал же выше уже упоминавшийся официальный представитель МИД Ирана Мусави 10 июня, что Тегеран «никогда не уступит и не сдастся США». Или: МИД Ирана же 15 июня публично осудил США за «наложение санкций» на российский газопровод «Северный поток-2», подчеркнув: «Как мы снова и снова предупреждали, что «хулиган останется хулиганом, если вы уступите», и американский хулиган теперь кусает своих союзников по ЕС. Привычка США к агрессивным правонарушениям приведёт только к глобальному хаосу. Когда мир постигнет реальность и восстанет против этого хулигана?». Завершая этот небольшой разговор о том, в чём же суть иранской части «закрытой дипломатии», ещё раз напомним слова генерал-майора Мохсена Резайи от 15 апреля: «Соединённые Штаты могут распасться на несколько стран, если продолжат такую политику. США могут превратиться в государства Содружества в пост-коронавирусном мире». И, кстати, некая там «республичка» в одном «отдельно взятом» Сиэттле — извините, вон она, перед глазами мирового сообщества…