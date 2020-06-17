Бишкек, , 22:07 — REGNUM «Устойчивость всего киргизстанского политикума обеспечивается регулярной ротацией кадров на ключевых должностях, в число которых входит и правительство. Никому не дают сидеть в кресле, долго сохраняя политический баланс в стране», — киргизский политолог Денис Бердаков рассказал о том, почему в Киргизии так часто меняют глав правительств.

Эксперт отметил, что в стране премьер-министры меняются «примерно раз в год».

«Мухаммедкалый Абылгазиев оставался на своей должности почти два года и два месяца. Это гораздо дольше его предшественников. Как ни парадоксально, устойчивость всего киргизстанского политикума обеспечивается регулярной ротацией кадров на ключевых должностях, в число которых входит и правительство. Никому не дают сидеть в кресле долго, сохраняя политический баланс в стране».

Бердаков отметил, что «каждый новый человек на должности главы кабмина приходит со своей командой».

«С одной стороны — это минус, постоянные кадровые перестановки делают систему менее устойчивой и последовательной. Если приходит новый премьер — он ставит свою команду, назначает новых людей. А с другой стороны — это один из рабочих механизмов, соответствующий местным политическим реалиям. Для Киргизии отставка главы правительства после года работы — иногда больше, иногда меньше — это показатель нормальности системы».

Среди задач, которые должен выполнить новый премьер-министр, эксперт назвал «подготовку страны к парламентским выборам».

«Задача у Кубатбека Борона проста — «дотащить» правительство до парламентских выборов, которые запланированы на осень этого года. После формирования нового состава парламента изменится внутриэлитный расклад и соответственно баланс сил уже будет формироваться с приходом нового правительства», — резюмировал он.Читайте также: Новый премьер Киргизии «должен играть по правилам и знать свое место»