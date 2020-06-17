Донецк, , 22:06 — REGNUM Домохозяйство в селе Малое Коминтерново на юге ДНР повреждено в результате минометного обстрела с позиций украинских карателей, сообщает 17 июня представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Минометный обстрел был официально зафиксирован наблюдателями СЦКК вечером 17 июня. По Коминтерново было произведено шесть выстрелов из 120-мм миномётов.

«В результате попадания минометных боеприпасов на территорию домостроения по ул. Ахматовой, 108, повреждены гараж, фасад, остекление и крыша жилого дома», — указано в сообщении.

Напомним, село Малое Коминтерново расположено в районе линии соприкосновения враждующих сторон в Новоазовском районе ДНР.

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