София, , 21:55 — REGNUM Обвинения в адрес президента Болгарии Румена Радева в слежке за ним выдвинул премьер-министр страны Бойко Борисов. Об этом 17 июня сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Борисов заявил, что президент Болгарии организовал за ним слежку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Премьер предполагает, что таким путём против него формируется компромат с целью сорвать ряд геостратегических проектов, которые готовит правительство. В частности, речь идёт о вступлении Болгарии в еврозону и Банковский союз.

Заявление было сделано Борисовым после появления в социальных сетях снимков, где он отдыхает у себя в спальне. Национальная служба охраны начала проверку обстоятельств появления снимков спящего Борисова в интернете.

Ранее ИА REGNUM сообщало о политическом кризисе в Болгарии, возникшем в связи с лишением доверия друг друга премьер-министра и президента страны.

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