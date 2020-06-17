Москва, , 21:55 — REGNUM Силы и средства Южного военного округа осуществляют слежение за вошедшим в Черное море ракетным эсминцем ВМС США Porter, сообщает 17 июня Национальный центр управления обороной.

Этот корабль из состава 6-го флота ВМС США уже в третий раз за 2020 год заходит в Чёрное море.

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Южного военного округа выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями корабля», — указано в сообщении центра.

Ранее пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила, что ракетный эсминец Porter идёт в Черное море для проведения учений с союзниками по НАТО.

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