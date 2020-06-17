Бишкек, , 21:40 — REGNUM Назначенный государством адвокат отказывается защищать бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова в Верховном суде, где проходит рассмотрение уголовного дела о коррупционных преступлениях, совершенных при модернизации ТЭЦ города Бишкека. Об этом сообщила председательствующая судья Жаныл Мамбеталы сегодня, 17 июня на судебном заседании, передает «Кабар».

По ее словам, адвокат Айзада Шаменова ознакомилась с материалами дела, после чего заявила, что отказывается принимать участие в судебном процессе, поскольку «хорошо знает адвоката Замира Жоошева, который ранее защищал Исакова, у нее с ним хорошие дружеские отношения и поэтому она отказывается».

»Я, честно говоря, не знаю такой нормы закона, в котором говорится, что если адвокат в хороших отношениях с другим адвокатом, то это может стать препятствием», — резюмировала судья.

В итоге суд принял решение перенести заседание на 18 июня 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января 2018 года на ТЭЦ столицы Киргизии произошли подряд две крупных аварии. Из-за этого горожане остались без центрального отопления на несколько дней в самый холодный период зимы, когда на улице температура опускалась до минус 35 градусов по Цельсию.

Впоследствии спецслужбы и генпрокуратура республики возбудили уголовные дела по факту хищения денег, выделенных на ремонт и обслуживание оборудования Бишкекской ТЭЦ, а также по факту коррупции при ее модернизации китайской компанией «TBEA».

В итоге 6 декабря Свердловский районный суд киргизской столицы приговорил бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова к 15 годам тюрьмы, а его коллегу экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева — к семи годам и шести месяцам лишения свободы.

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