Москва, 17 июня 2020, 21:21 — REGNUM Российские радиолокационные станции (РЛС) отслеживали полёт стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США в северо-восточных районах Тихого океана, сообщает 17 июня пресс-служба Минобороны РФ.
Два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США были обнаружены и взяты на сопровождение над нейтральными водами северо-восточной части Тихого океана.
По данным российских военных, обнаруженные бомбардировщики США выполняли полёт на расстоянии не менее 300 км от границ РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС Дальней авиации ВКС России выполнили плановое 11-часовое патрулирование над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана.
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