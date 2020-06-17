Брюссель, , 21:19 — REGNUM Руководство военного блока НАТО приняло решение не размещать новые наземные ядерные ракеты на Европейском континенте. Об этом сегодня, 17 июня, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«В рамках пакета мер НАТО приняла решение не размещать новые ракеты наземного базирования, поскольку мы не намерены зеркально отвечать на вызовы со стороны России», — сказал Столтенберг.

Напомним, что генсек НАТО объявил о том, что альянс принял решение усилить свой военный потенциал в Европе в качестве «ответной меры» на усиление ракетного потенциала России.

Столтенберг рассказал, что в качестве усиления будут закуплены дополнительные американские системы ПВО Patriot, также системы ПВО SAMP/T производства Италии и Франции. Кроме того, будут закуплены истребители пятого поколения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия на сегодняшний день является единственной страной, обладающей гиперзвуковым оружием. Это ракеты нового поколения, которые способны достигать нескольких скоростей звука и при этом надежно управляться.

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