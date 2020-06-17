Москва, , 21:09 — REGNUM Ряд вопросов, в том числе и проблему COVID-19, обсудили в ходе телефонных переговоров 17 июня министры иностранных дел России и Пакистана Сергей Лавров и Шах Махмуд Курейши, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Переговоры состоялись по инициативе Исламабада. Стороны решили возобновить полноценные форматы двустороннего взаимодействия по линии парламентов, МИД, а также межведомственной торгово-экономической комиссии.

«Состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам международной повестки, включая сотрудничество в рамках ООН и ШОС», — сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Напомним, Пакистан является членом ШОС с 2011 г. Российская сторона приветствовала присоединение страны к международной организации.

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