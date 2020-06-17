Бишкек, , 20:54 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о временном отстранении Максат Орозбаковой от должности судьи Первомайского районного суда киргизской столицы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 17 июня.

Такое решение президент принял после обращения к нему дисциплинарной комиссии при совете судей, давшей согласие на привлечение судьи Орозбаковой к уголовной ответственности за коррупцию.

ИА REGNUM напоминает, что 12 марта 2020 года сотрудники финансовой полиции Киргизии задержали судью Максат Орозбакову по подозрению в вымогательстве взятки за положительном решение по одному из гражданских делу. Орозбакову взяли с поличным в момент получения $2 тысяч (139 тысяч рублей).