Москва, , 20:57 — REGNUM Первостепенной задачей ведомства назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова освобождение социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийского плена. Тема освобождения Шугалея и Суэйфана стала основной среди обсуждавшихся в ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вице-председателем Президентского совета Ливии Ахмедом Майтигом и главой МИД Правительства национального согласия Ливии Мохаммеда Сиялы.

Россиян больше года удерживают ливийские боевики в тюрьме «Митига». Захарова рассказала, что МИД делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть социологов на Родину. Для внешнеполитического ведомства это — задача номер один, заявила она.

Захарова не смогла раскрыть детали прошедших российско-ливийских переговоров, но, по ее словам, разговор шел в бескомпромиссном тоне. Основной акцент был сделан на немедленном освобождении социологов. В противном случае о дальнейшем взаимовыгодном двустороннем сотрудничестве не может быть и речи, подчеркнула она.

Официальный представитель МИД напомнила, что работу по освобождению Шугалея и Суэйфана проводит не только российское дипломатическое ведомство. К этой задаче подключены другие каналы, в том числе и закрытые. Захарова отметила, что не может раскрыть всех деталей, чтобы не навредить процессу освобождения россиян.

Ливийскую тюрьму «Митига», в которой удерживают Шугалея и Суэйфана, контролируют боевики группировки RADA. Преступная организация является официальным подразделением МВД ПНС, но не подчиняется кабмину Сарраджа. Мария Захарова сообщила, что на это указывают заявления представителей так называемого Правительства национального согласия, которые заявляют о своей непричастности к аресту Шугалея и Суэйфана.

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