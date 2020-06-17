Санкт-Петербург, , 21:51 — REGNUM Группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратилась к губернатору Александру Беглову с требованием разобраться и пресечь понуждение сотрудников бюджетных организаций к открепительному голосованию по месту работы. О подобных фактах, сообщают парламентарии, им стало известно из многочисленных писем избирателей.

Письмо подписали представители «Справедливой России» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров, беспартийный депутат Максим Резник и «яблочник» Борис Вишневский.

«Мы расцениваем эти действия не только как пример применения «административного ресурса», но как незаконные», — сообщают депутаты.

По их словам, в бюджетных учреждениях в массовом порядке требуют через портал Госуслуг «открепиться» от избирательного участка по месту жительства и «прикрепиться» к предписанному руководством учреждения избирательному участку по месту работы.

«Далее от работников требуют не только в обязательном порядке принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, но и, как правило, проголосовать досрочно — 25 и 26 июня. Соответствующие указания, как сообщают работники, исходят от различных комитетов администрации Санкт-Петербурга», — говорится в письме.

По мнению депутатов, это нарушает статью 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своего права на участие в общероссийском голосовании), а также статью 60 Трудового кодекса и часть 8 статьи 2 закона РФ «О поправке к Конституции РФ», согласно которой «никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании». Депутатов беспокоит, что избирательные бюллетени «бюджетников», проголосовавших досрочно 25 или 26 июня, будут в течение недели в полном распоряжении избиркомов.

«Мы требуем немедленно прекратить незаконное принуждение «бюджетников» к голосованию на избирательных участках по месту работы, в том числе досрочно, и привлечь к ответственности должностных лиц, отдающих соответствующие указания», — говорится в письме.

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Ранее глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко подтвердил веерную рассылку с призывом к подведомственным комитету учреждениям подумать о досрочном открепительном голосовании по месту работы.

По словам депутата Вишневского, к нему поступили жалобы на подобные просьбы или указания со стороны сотрудников «Петербург-концерта», Петербургского камерного хора, больницы №40, ЦВЛ «Детская психиатрия», НПП «Сигнал», Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа, Государственного литературного музея «XX век».

«Моя мама работает в государственном литературном музее «XX век». Ее и всех сотрудников принуждают открепиться от своего участка и голосовать 25 июня, именно в эту дату на каком-то специальном участке. Уговаривают «добром», мол, все все понимают, но если не сделать, плохо будет всему музею. Открепилась или нет — спрашивали каждый день», — гласит одна из приведенных депутатом цитат.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов также заметил, что «в публичном пространстве есть целый перечень учреждений», сотрудники которых сообщили, что руководство требует от них проголосовать досрочно, «прикрепившись» к определенным избирательным участкам.

По мнению уполномоченного по правам человека, это административное давление на работников, которое противоречит статье 29 Конституции РФ, согласно которой «никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них». Шишлов подчеркивает, что действующим законодательством четко определена добровольность участия граждан в общероссийском голосовании, в том числе в части выбора места и времени голосования.

«Подобные действия, осуществляемые по поручению и с участием должностных лиц исполнительных органов государственной власти Петербурга и подведомственных им организаций, дискредитируют общероссийское голосование, дополнительно подрывают легитимность процедуры принятия изменений в Конституцию РФ, усиливают недоверие граждан к демократическим институтам», — считает Шишлов.

Омбудсмен обратился к Беглову с просьбой дать принципиальную оценку ситуации. «Административное давление на работников в связи с голосованием по поправкам в Конституцию нарушает права граждан, противоречит самой Конституции, незаконно и аморально», — заявил Шишлов.

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Ранее Центризбирком сообщил, что к ним поступило девять жалоб из Петербурга на подобные действия руководства организаций и чиновников. Причем семь жалоб содержат «конкретные указания на работодателей, допустивших, по мнению заявителей, нарушения». Из Петербурга поступили жалобы на чиновников Жилищного комитета и комитета по культуре Смольного, администраций Кировского и Курортного районов, а также на руководство медицинских учреждений Кировского района.

В результате ЦИК решил перенаправить жалобы обратно в Петербург — губернатору города Александру Беглову, прокурору Сергею Литвиненко и в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

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