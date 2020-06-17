Москва, , 20:26 — REGNUM Попытки внешнего вмешательства в дела Венесуэлы доказали свою бесперспективность, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иностранное вмешательство в дела Венесуэлы она назвала грубым вмешательством, не согласующимся ни с какими правовыми нормами. Из-за таких вмешательств ситуация не только не улучшается, а просто заходит в тупик, отметила Зарарова.

На руку это, как отмечает российский дипломат, только радикалам, которым «чем хуже, тем лучше». Она призвала международных игроков, пытающихся дестабилизировать происходящее в Венесуэле через радикальную оппозицию, изменить свой взгляд на ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США периодически накладывают новые санкции на Венесуэлу, а также делают критические заявления в адрес венесуэльского руководства, выступая в поддержку радикальной оппозиции, замешанной в попытках госпереворота.

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