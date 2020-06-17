Минск, , 20:10 — REGNUM По состоянию на 16 июня правозащитникам из МЦГИ «Наш дом» известно о 317 случаях репрессий в отношении мирных граждан Белоруссии, в том числе физического насилия, похищений людей, угроз изъятия детей. Об этом говорится в опубликованном организацией мониторинг-обзоре произошедших в республике репрессий в отношении журналистов, активистов, правозащитников, блогеров, независимых медиа, кандидатов в президенты и их штабов во время президентских выборов 2020 года.

Среди репрессированных — три гражданина России. Двое из них журналисты. Третий — прохожий, оказавшийся в месте сбора подписей за выдвижение альтернативного кандидата в президенты, попавший под массовое задержание милицией.

Правозащитникам «Нашего дома» известно, что активистами, блогерами и журналистами получено 1 190 суток ареста и штрафов на сумму 33 087 евро. У пяти активистов милиция предприняла попытки хакерского взлома телефонов.

Матери одного из задержанных сотрудники милиции сломали палец. Две молодые женщины были похищены: местонахождение одной из них до сих пор не известно, а «вторую молодую похищенную женщину держали в РОВД без объяснения причин больше 8 часов».

«Третья женщина, Вероника Мищенко, которая пыталась стать кандидатом в президенты, была очень сильно избита сотрудниками милиции в РОВД, суд отказал в судебно-медицинской экспертизе, чтобы снять побои. Вероника Мищенко получила 15 суток ареста, а за 15 суток все гематомы и следы насилия пройдут, — сказано в документе. — Софию Тихановскую, свекровь протестного кандидата Светланы Тихановской, довели до гипертонического криза и больницы. После трех обысков, которые проходили ночью. Пожилой женщине не давали спать, есть, пить воду. В итоге после допроса в Следственном Комитете ее увезла скорая в больницу с гипертоническим кризом. Самой Светлане угрожают изъятием детей, если она продолжит избирательную кампанию».

По данным правозащитников, «13 блогеров подвергнуты в общей сложности 190 суток административного ареста и 800 евро штрафов». При этом двое из них «были заражены во время задержания и ареста COVID-19».

Возбуждены уголовные дела в отношении 19 человек. Среди них — член избирательного штаба альтернативного кандидата в президенты, журналисты, блогеры.

«Еще против одного (кандидата в президенты) возбуждение уголовного дела ожидается на днях. Примерно в отношении 15 человек только известно, что против них возбуждены уголовные дела, но их данные не известны», — сказано в опубликованном документе.

Министерство информации Белоруссии выписало предупреждения восьми медиа-ресурсам преимущественно за нарушение закона о СМИ («распространение информации, которая способна нанести ущерб национальным интересам Белоруссии»). Чиновники запретили изданиям проводить опросы на тему выборов.

«Репрессировано 16 журналистов, из них — четыре женщины. 6 журналистов получили административные аресты количеством 77 суток. Общее количество штрафов, которые получили журналисты, 2 270 евро, — сообщили правозащитники. — Один журналист в знак протеста держал голодовку. Второй журналист после суда с сердечным приступом попал в реанимацию».

Кроме того, власти Белоруссии применили угрозы изъятия детей у родителей, активно участвующих в президентских выборах 2020 года. Сообщается о восьми таких фактах.

Зафиксированы факты нарушения норм закона, касающихся детей и женщин. Правозащитники отметили «новое, что появилось на этих президентских выборах, а именно: массированные хакерские атаки и попытки взлома телефонов и попытки получить доступ к аккаунтам в социальных сетях, пока активист задержан и находится в тюрьме».

Характеризуя уголовные дела в отношении участников президентских выборов, в МЦГИ подчеркнули: »Хотим отметить, что все указанные уголовные дела носят явно заказной и политический характер и ставят целью исключение наиболее популярных кандидатов из числа соперников Александра Лукашенко».

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