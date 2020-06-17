Ашхабад, , 20:06 — REGNUM Представители министерства иностранных дел Туркмении и торговой палаты Франция-Туркмения приняли участие в видеоконференции, посвященной вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества между странами. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

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Участники мероприятия детально обсудили возможности развития партнерства в области торговли, инвестиционной и нефтегазовой сферах, а также сотрудничества между деловыми кругами Туркмении и Франции в условиях пандемии коронавируса.

Туркменские дипломаты и предприниматели предложили французскому бизнес-сообществу рассмотреть возможность создания совместных предприятий, а также вкладывать инвестиции в компании Туркмении.

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