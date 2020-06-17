Брюссель, , 19:52 — REGNUM Североатлантический альянс ответит на усиление ракетного потенциала России закупками дополнительных систем ПВО/ПРО и боевых самолетов пятого поколения, заявил 17 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

По итогам первого дня консультаций министров обороны стран — членов НАТО он заявил, что принято решение усилить системы ПВО и ПРО, чтобы противодействовать российской ракетно-ядерной угрозе.

Столтенберг в очередной раз заявил, что «поведение России является дестабилизирующим и опасным», и отметил, что некоторые страны закупят американские ЗРК Patriot.

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